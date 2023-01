DJ MARKET TALK: Inflação do Reino Unido pode cair nos próximos meses

(DJ Bolsa)-- A inflação do Reino Unido deve continuar a cair nos próximos meses, graças às quedas dos preços do gás natural e da gasolina, disse Daniel Casali, responsável de estratégia de investimentos da Evelyn Partners. Ainda assim, a inflação continua elevada e o Banco de Inglaterra, ou BOE, vai precisar ver mais evidências de recuo das pressões de preços antes de parar de aumentar as taxas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.