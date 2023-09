DJ MARKET TALK: Inflação do Reino Unido pode recuperar no futuro

(DJ Bolsa)-- Continua a haver algum risco de que a inflação do Reino Unido pode parar de cair, diz Paul Dales, economista-chefe da Capital Economics para o Reino Unido, depois de os preços no consumidor terem abrandado inesperadamente em agosto. O indicador principal de inflação caiu em agosto para 6,7%, face a 6,8% em julho, desafiando as expectativas de uma subida. A queda da inflação dos serviços foi um grande fator positivo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.