DJ MARKET TALK: Inflação do Reino Unido reforça expectativas de aumentos do BOE

(DJ Bolsa)-- A aceleração da inflação do Reino Unido em janeiro para 5,5% vai cimentar ainda mais as expectativas dos mercados de novos aumentos das taxas de juro pelo Banco de Inglaterra, ou BOE, tanto na reunião de março como na reunião de maio, diz o ING. "O Banco [de Inglaterra] parece inclinado a agir preventivamente contra o risco de as atuais taxas de inflação elevadas se tornarem mais sustentadas", diz ...

