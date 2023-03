DJ MARKET TALK: Inflação do Reino Unido reforça hipótese de subida do BOE

(DJ Bolsa)-- Os dados acima do esperado da inflação de fevereiro do Reino Unido aumentam a hipótese de uma subida de 25 pontos base do Banco de Inglaterra, ou BOE, na quinta-feira, dizem analistas do Mizuho numa nota. A inflação do Reino Unido acelerou para 10,4% em fevereiro, face a 10,1% em janeiro, acima dos 9,9% esperados pelos economistas consultados pelos The Wall Street Journal. A inflação subjacente cresceu para 6,2% frente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.