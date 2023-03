DJ MARKET TALK: Inflação do Reino Unido sela subida de taxas do BOE

(DJ Bolsa)-- A nova aceleração da inflação no Reino Unido pode ser suficiente para levar o Banco de Inglaterra, ou BOE, a subir as taxas de juro em 25 pontos base para 4,25% na quinta-feira, apesar dos problemas no setor bancário, diz Paul Dales, economista-chefe da Capital Economics para o Reino Unido, numa nota. O índice de preços no consumidor, ou IPC, cresceu para 10,4% em fevereiro, contra 10,1% em janeiro, mas o mais preocupante ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.