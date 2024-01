DJ MARKET TALK: Inflação do Reino Unido terá abrandado graças aos salários

(DJ Bolsa)-- As pressões domésticas de preços no Reino Unido estão a diminuir rapidamente, diz Ashley Webb, da Capital Economics, numa nota, depois de dados terem mostrado que o crescimento dos salários abrandou nos três meses até novembro. Os salários médios, excluindo bónus, cresceram 6,6% neste período, em comparação com 7,2% nos três meses até outubro, o que representa mais um forte abrandamento.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.