DJ MARKET TALK: Inflação do retalho do Reino Unido deve abrandar no 2S

(DJ Bolsa)-- A inflação dos preços do retalho no Reino Unido em fevereiro continua forte, com uma taxa consideravelmente acima de onde o Banco de Inglaterra, ou BOE na sigla em inglês, precisa que o índice de preços no consumidor esteja, disse a Shore Capital em nota, citando o último relatório da NielsenIQ e do British Retail Consortium. Isso indica que o BOE pode "impor a sua vontade como influenciador de preços ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.