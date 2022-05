DJ MARKET TALK: Inflação dos alimentos global deve abrandar face aos níveis atuais

(DJ Bolsa)-- A subida acentuada dos preços das commodities agrícolas como resultado da guerra na Ucrânia aumentou a inflação dos alimentos para um máximo de várias décadas, acrescentando 0,6 pontos percentuais à inflação média em economias avançadas face às previsões de antes da invasão, diz Ariane Curtis, economista global da Capital Economics numa nota de research. Este efeito vai desaparecer ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone