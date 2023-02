DJ MARKET TALK: Inflação dos EUA de janeiro deve ter acelerado em cadeia

(DJ Bolsa)-- A inflação mensal dos EUA terá acelerado para 0,4% em janeiro face a uma deflação de 0,1% em dezembro, de acordo com as projeções do Bank of America para os dados do índice de preços no consumidor, ou IPC, agendados para terça-feira. O outlook "reflete em grande parte um esperado aumento de 2,0% em cadeia dos preços da energia, impulsionado pelos preços da gasolina", referem economistas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.