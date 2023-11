DJ MARKET TALK: Inflação dos EUA de outubro pode reiniciar debate de cortes de taxas

(DJ Bolsa)-- A atenção do mercado começa a concentrar-se no índice de preços no consumidor, ou IPC, dos EUA de outubro, a divulgar na próxima semana, de acordo com o Bank of America Securities. "Uma leitura fraca deve praticamente eliminar qualquer desconto de aumentos de taxas adicionais e pode reiniciar o debate sobre cortes (mais uma vez prematuramente, na nossa opinião)", refere o estratega Alex Cohen numa nota. Mas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.