DJ MARKET TALK: Inflação dos EUA deve abrandar em junho e nos meses seguintes

(DJ Bolsa)-- Os economistas do Goldman Sachs esperam que a inflação dos EUA de junho seja ligeiramente mais baixa do que o consenso. Os economistas preveem uma subida de 0,22% do índice de preços no consumidor, ou IPC, subjacente em cadeia e de 4,93% em termos homólogos, comparando com o consenso de ganhos de 0,3% e 5%, respetivamente. Em maio, a leitura homóloga foi de uma subida de 5,3%. "Daqui em frente, esperamos que o IPC subjacente ...