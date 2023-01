DJ MARKET TALK: Inflação dos EUA deve cair mais rapidamente do que a Fed antecipa

(DJ Bolsa)-- A inflação dos EUA deve cair mais rapidamente do que a Reserva Federal antecipa e isto deve motivar uma mudança na atual postura hawkish do banco central, diz Ian Shepherdson, economista-chefe dos EUA da Pantheon Macroeconomics, numa nota. Assumindo os preços do WTI a $75, a inflação deve cair para 4,5% até março e para 2,25% até junho face a 7,1% em novembro, refere o economista. Neste contexto, a Fed terá... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.