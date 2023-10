DJ MARKET TALK: Inflação dos EUA deve continuar a abrandar

(DJ Bolsa)-- A inflação dos EUA deve continuar a moderar-se nos próximos meses, dizem os economistas do Goldman Sachs, num relatório. Os economistas preveem um IPC subjacente anual em setembro de 3,98%, face a 4,3% em agosto e face ao consenso de 4,1% numa sondagem do The Wall Street Journal. Os dados serão divulgados na quinta-feira. "Esperamos que a continuação da moderação na inflação com alojamento e ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.