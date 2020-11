DJ MARKET TALK: Inflação dos EUA deve continuar estável no curto prazo -ING

(DJ Bolsa)-- O índice de preços no consumidor, ou IPC, dos EUA deve continuar estável no curto prazo, uma vez que o aumento de casos de coronavírus em todo o país coloca uma pressão descendente na procura, diz James Knightley, economista-chefe internacional do ING. As medidas de contenção devem ser impostas em cada vez mais estados durante as próximas semanas, diz, com possíveis encerramentos de bares, restaurantes ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

