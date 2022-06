DJ MARKET TALK: Inflação dos EUA deve ganhar tração em maio

(DJ Bolsa)--A inflação no Reino Unido deve ter acelerado em maio devido aos preços mais altos de alimentos e energia, disse o economista do Deutsche Bank Sanjay Raja. A inflação homóloga deve ter chegado aos 9,2% em maio, acima dos 9% de abril, a taxa mais alta em quarenta anos, disse. A inflação subjacente -- que exclui as categorias mais voláteis de alimentos e energia -- deve permanecer pouco alterada em 6%, disse Raja.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

