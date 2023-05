DJ MARKET TALK: Inflação dos EUA deve manter taxas elevadas até 2024

(DJ Bolsa)-- O índice de preços no consumidor, ou IPC, subjacente dos EUA deve manter-se persistente, suportando uma política monetária de taxas elevadas por mais tempo, referem economistas do Bank of America num relatório. O BofA reviu em alta a sua previsão de inflação subjacente no quarto trimestre para 3,6% face a 3,5%. "Isto reflete grandemente o disparo dos preços dos carros usados em abril e as nossas expectativas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.