DJ MARKET TALK: Inflação dos EUA deve moderar; foco na leitura subjacente

(DJ Bolsa)-- O indicador principal da inflação dos EUA deve abrandar mais em outubro, para 7,9% contra 8,2% em setembro, sobretudo devido a uma base de comparação elevada, dizem economistas do UniCredit Research numa nota. Contudo, os mercados devem focar-se na taxa de inflação subjacente, que deve ter abrandado apenas ligeiramente para 6,5%, face a 6,6%, dizem. "A inflação subjacente de bens deve ter passado a negativa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.