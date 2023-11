DJ MARKET TALK: Inflação dos EUA é "boa notícia" para responsáveis dos bancos centrais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os dados da inflação dos EUA de outubro "vão sem dúvida ser vistos como muito boas notícias pelos responsáveis de política monetária", refere o economista-chefe da Fitch, Brian Coulton, numa nota depois do relatório desta terça-feira. A inflação subjacente homóloga foi de 4%, ligeiramente abaixo dos 4,1% de setembro. "Os preços subjacentes dos alimentos estão agora ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.