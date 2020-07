DJ MARKET TALK: Inflação dos EUA é mais elevada do que o reportado

(DJ Bolsa)-- O consumo pode estar a recuperar acentuadamente nos EUA, mas mesmo a natureza desigual da recuperação significa que o cabaz de bens que os consumidores estão a comprar ainda está significativamente alterado, distorcendo assim o indicador da inflação, diz Michael Metcalfe, responsável de estratégia macro da State Street. "Embora a inflação oficial [dos EUA] tenha registado os primeiros sinais de uma recuperaçã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone