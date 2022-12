DJ MARKET TALK: Inflação dos EUA justifica recuo nas subidas das taxas da Fed

(DJ Bolsa)-- Os dados da inflação dos EUA e o outlook vão ajudar a Reserva Federal dos EUA a justificar uma descida dos esforços de restrição monetária, diz Robert Bayston, da Insight Investment. Por isso, a Fed deve aumentar as taxas em 50 pontos base esta quarta-feira e deve prever uma taxa terminal mais elevada na região dos 5%, ao mesmo tempo que deve comunicar que as taxas vão continuar elevadas durante algum tempo,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.