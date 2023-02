DJ MARKET TALK: Inflação dos EUA não devem agradar a responsáveis da Fed

(DJ Bolsa)-- Os preços no consumidor dos EUA de janeiro confirmam que a tarefa da Reserva Federal ainda não está concluída, referem os economistas seniores do Commerzbank Christoph Balz e Bernd Weidensteiner numa nota. Apesar de a leitura da inflação principal ter mantido a tendência descendente, os preços dos serviços não estão a abrandar mais devido ao aumento dos salários, referem. "Esperamos que ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.