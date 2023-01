DJ MARKET TALK: Inflação dos EUA pode movimentar o mercado

(DJ Bolsa)-- Há potencial para uma grande reação do mercado aos dados do índice de preços no consumidor, ou IPC, dos EUA, dizem estrategas de taxas do ING numa nota. "A maior reação pode acontecer se os dados dececionarem ao identificar uma persistência da inflação, especialmente com o mercado a optar por acreditar que a maior probabilidade é de mais uma leitura da inflação abaixo do esperado"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.