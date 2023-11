DJ MARKET TALK: Inflação dos EUA reforça apostas de que subidas de taxas terminaram

(DJ Bolsa)-- Os dados mais fracos que o esperado da inflação dos EUA levaram os economistas do Bank of America a alterarem a sua previsão sobre a política monetária. "Pensamos agora que o ciclo de aumentos [de taxas] terminou", referem num relatório. A inflação subjacente homóloga de outubro abrandou para 4% face aos 4,1% de setembro, ligeiramente abaixo do consenso. "O relatório apaziguou os receios ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.