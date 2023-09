DJ MARKET TALK: Inflação dos EUA suporta argumentos para mais uma subida das taxas

(DJ Bolsa)-- Os dados da inflação dos EUA desta quarta-feira suportam as apostas de um aumento das taxas de juro da Reserva Federal em novembro, refere Nigel Green, da DeVere, numa nota sobre o índice de preços no consumidor, ou IPC, de agosto, que acelerou face a julho apesar de a inflação subjacente ter abrandado um pouco em termos homólogos. Green refere que a subida "dá ao banco central dos EUA mais uma razão ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.