DJ MARKET TALK: Inflação dos EUA terá acelerado em agosto devido a subida da gasolina

(DJ Bolsa)-- O relatório mensal da inflação dos EUA de quarta-feira deve revelar o maior ganho mensal em mais de um ano, devido à subida dos preços da gasolina, refere o Wells Fargo numa nota de research. "O progresso na redução da inflação geral parou em agosto", assinala. "O disparo de cerca de 10% dos preços da gasolina deve levar os preços no consumidor a subirem 0,6% em agosto pelas nossas ...