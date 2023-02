DJ MARKET TALK: Inflação dos EUA terá aliviado ainda mais em janeiro

(DJ Bolsa)--A inflação homóloga dos EUA deve atingir os 6,2% em janeiro, face a 6,5% em dezembro e o nível mais baixo em mais de um ano, dizem economistas do UniCredit numa nota. Numa base em cadeia, os preços no consumidor devem subir 0,5%, motivados pelos preços mais elevados da gasolina. A inflação subjacente -- que exclui as categorias mais voláteis dos alimentos e energia -- terá caído para 5,5% em janeiro ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.