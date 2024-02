DJ MARKET TALK: Inflação dos serviços da Zona Euro não vai travar cortes de taxas

(DJ Bolsa)-- A forte inflação dos serviços da Zona Euro vai continuar a apresentar riscos para as expectativas de abrandamento dos preços, embora não deva adiar os cortes das taxas de juro, refere o economista da Oxford Economics Rory Fennessy numa nota. Os serviços são o componente da inflação mais persistente, uma vez que a produção intensiva em mão-de-obra trava o efeito do abrandamento salarial, refere.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.