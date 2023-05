DJ MARKET TALK: Inflação dos serviços de Espanha deve arrefecer depois do verão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A inflação de Espanha voltou a abrandar em maio, beneficiada pela queda dos preços da energia e da moderação dos preços dos alimentos, embora ainda haja questões sobre algumas teimosas pressões inflacionistas, diz o economista do ING Wouter Thierie numa nota. A inflação subjacente abrandou pelo terceiro mês consecutivo, sinalizando uma tendência descendente nas pressões subjacentes, mas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.