DJ MARKET TALK: Inflação dos serviços é crucial para próxima decisão do BCE

(DJ Bolsa)-- A inflação dos serviços continua a ser crucial para a próxima decisão de taxas de juro do Banco Central Europeu, diz Bert Colijn, economista sénior do ING, numa nota. A inflação da Zona Euro caiu para 5,3% em julho, de acordo com dados preliminares, com os preços da energia e alimentos a continuarem a abrandar. Mas a taxa subjacente ficou nos 5,5%, com a inflação dos serviços a subir em cadeia,...