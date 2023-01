DJ MARKET TALK: Inflação elevada britânica pode ser mais persistente - BOE/Pill

(DJ Bolsa)-- A inflação elevada do Reino Unido pode acabar por ser mais persistente devido aos preços do gás natural mais elevados, um mercado laboral restrito e contratempos nos mercados por bens duradouros, diz o economista-chefe do Banco de Inglaterra, Huw Pill. Num discurso num evento da Money Market Association da Universidade de Nova Iorque, Pill diz que a inflação do Reino Unido está "atualmente demasiado elevada"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.