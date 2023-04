DJ MARKET TALK: Inflação elevada do R Unido deve trazer subida de taxas em maio

(DJ Bolsa)-- A inflação mais elevada que o esperado em março no Reino Unido, em conjunto com o crescimento ainda acentuado dos salários, deve levar os responsáveis do Banco de Inglaterra, ou BOE, a subirem as taxas de juro em maio, diz o economista de mercados desenvolvidos do ING James Smith. A inflação subjacente continua demasiado elevada para os objetivos do BOE, mas a inflação dos serviços está a estabilizar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.