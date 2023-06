DJ MARKET TALK: Inflação elevada impede BCE de fazer já uma pausa

(DJ Bolsa)-- A inflação da Zona Euro surpreendeu em baixa em maio, mas ainda continua demasiado elevada para o BCE fazer uma pausa nas subidas de taxas, dizem analistas do J.P.Morgan numa nota. "Prevemos mais duas subidas de 25 pontos base em junho e julho e uma pausa posteriormente com a taxa de depósitos a 3,75%", dizem. Contudo, o risco para a taxa terminal do BCE continua ascendente. O pico da taxa terminal da Reserva Federal dos EUA ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.