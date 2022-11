DJ MARKET TALK: Inflação em máximos penaliza ainda mais famílias britânicas

(DJ Bolsa)-- A inflação do Reino Unido subiu para um novo máximo de 40 anos a 11,1% em outubro, "pressionando ainda mais os orçamentos das famílias já num ponto de rutura à medida que nos aproximamos do Natal", diz Rachel Winter, parceira da Killik & Co, numa nota. A economia do Reino Unido continua a sofrer apesar de um cenário político mais estável, com a descida do produto interno bruto no terceiro ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.