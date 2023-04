DJ MARKET TALK: Inflação estrutural dos EUA terá sido "derrotada"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O índice de preços no consumidor, ou IPC, dos EUA de março revela que "a inflação está a abrandar, indicando que a inflação estrutural terá sido derrotada", refere Peter Cardillo, da Spartan, numa nota, acrescentando que "a inflação transitória continua persistente", referindo-se aos preços subjacentes. A inflação principal a 12 meses abrandou para 5% face ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.