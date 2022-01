DJ MARKET TALK: Inflação fraca da China abre margem a alívio monetário

(DJ Bolsa)-- O relatório de inflação da China dá margem ao governo para aliviar ainda mais as políticas monetárias, disse Zhiwei Zhang, economista da Pinpoint Asset Management. "A probabilidade de haver um corte da taxa de juro está a aumentar", disse Zhang. Os recentes surtos da Covid-19 em algumas cidades chinesas representam mais riscos negativos para a economia, disse Zhang, que prevê que o crescimento do PIB ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

