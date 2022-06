DJ MARKET TALK: Inflação global deve cair acentuadamente

(DJ Bolsa)-- A inflação global deve cair acentuadamente no próximo ano, refere Simon MacAdam, da Capital Economics, numa nota de research. "Primeiramente, esperamos que os preços das commodities caiam. Mesmo que estejamos errados acerca disto, os preços não devem subir o suficiente para impedir os efeitos de base de pesarem bastante sobre a inflação principal", diz. MacAdam também espera que as escassezes diminuam ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

