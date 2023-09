DJ MARKET TALK: Inflação global deve continuar elevada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A inflação global deve manter-se elevada, refere a estratega sénior de investimento macro da BlackRock, Laura Cooper, na conferência TradeTech FX em Paris. Os constrangimentos de curto prazo como a escassez laboral, transição para a energia verde e fragmentação geopolítica devem manter a inflação elevada, refere. "Pensamos que a inflação pode fixar-se acima do alvo de 2%." Um ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.