DJ MARKET TALK: Inflação global tocou pico mas efeitos devem persistir

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- É provável que a inflação global tenha atingido um pico, mas resta saber se os efeitos de segunda ronda irão persistir e, assim, contribuir para manter a inflação a um nível alto e sustentado, acima dos alvos do banco central, disse o diretor de investimentos de ativos de rendimento fixo da Degroof Petercam Asset Management, Sam Vereecke. Nos EUA, também há a dúvida se o custo das casas vai permanecer ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.