DJ MARKET TALK: Inflação mantém bancos centrais hawkish

(DJ Bolsa)-- A maioria dos gestores de fundos vê a inflação a manter os bancos centrais inclinados para continuarem a aumentar as taxas de juro como um grande risco, com 45% a dar esta resposta na sondagem de gestores de fundos globais de agosto do Bank of America. O risco de agravamento da geopolítica segue-se com uma percentagem de 14%, enquanto os gestores de fundos também veem uma crise do crédito bancário e uma recessã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.