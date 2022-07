DJ MARKET TALK: Inflação mantém Fed no rumo para outra subida de 75 pontos base

(DJ Bolsa)-- Os dados da inflação dos EUA divulgados esta sexta-feira devem manter a Reserva Federal dos EUA no rumo de um terceiro aumento de 75 pontos base em setembro, refere Omair Sharif, da Inflation Insights. "A aceleração da inflação subjacente de junho surge depois de quatro leituras consecutivas mais moderadas de 0,33% em média de fevereiro a maio", refere, acrescentando que a "taxa anualizada a três ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

