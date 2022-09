DJ MARKET TALK: Inflação nos EUA coloca subida de 75pb em cima da mesa

(DJ Bolsa)-- A menor criação de emprego em agosto nos EUA pode suportar uma subida de apenas 50 pontos base das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA este mês, mas os dados da inflação podem manter o banco central no rumo de 75 pontos base, diz Michael Pearce, da Capital Economics, numa nota sobre os dados dos payrolls não-agrícolas. Pearce notou que a média de seis meses da criação de emprego caiu para 381.000 ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

