DJ MARKET TALK: Inflação persistente significa mais volatilidade nas obrigações

(DJ Bolsa)-- Os mercados de rendimento fixo enfrentam uma maior volatilidade enquanto a inflação continuar persistente, diz a BlackRock numa nota. Os investidores podem exigir mais compensação pelo risco de deterem dívida de curto prazo dado o aumento da dívida pública e perspetivas mais incertas para a inflação, diz a gestora de ativos. Os mercados lidam atualmente com a perspetiva de taxas neutrais mais altas apó... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.