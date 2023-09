DJ MARKET TALK: Inflação pode atingir alvo da Fed em 2024

(DJ Bolsa)-- O regresso da inflação ao alvo de 2% da Fed até ao próximo ano "está agora bem ao nosso alcance", disse Paul Ashworth, da Capital Economics, após os dados do PCE. A leitura homóloga foi de 4,2%, em comparação com 4,1% de junho, mas Ashworth observa que a taxa homóloga a três meses desacelerou de 3,3% para 2,8%. Ashworth acrescenta que é provável que ocorra uma desaceleraç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.