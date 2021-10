DJ MARKET TALK: Inflação pode continuar elevada no curto prazo

(DJ Bolsa)-- Enquanto os preços do petróleo e de outras commodities continuarem elevados, a inflação deve manter-se elevada no curto prazo, diz Nordine Naam, estratega de mercados emergentes e de moeda do Natixis, ao The Wall Street Journal, numa entrevista. "Os receios são de que a inflação pode ser revista em alta em muitos países", diz. Os investidores estão a ficar mais preocupados com os riscos de estagflaç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone