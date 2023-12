DJ MARKET TALK: Inflação pode ser ainda mais baixa do que previsões do BCE

(DJ Bolsa)-- Tendo em conta que o Banco Central Europeu cortou acentuadamente as previsões da inflação na reunião mais recente, o banco deve mudar o tom dentro de pouco tempo para contrariar as expectativas de cortes das taxas do mercado, diz Andrew Kenningham, economista-chefe da Europa da Capital Economics, numa nota. De facto, a inflação pode ser ainda mais baixa do que a previsão de 2024 de 2,7% para a inflação principal ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.