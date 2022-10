DJ MARKET TALK: Inflação recorde da Zona Euro vai gerar resposta hawkish do BCE

(DJ Bolsa)-- A inflação da Zona Euro alcançou um novo máximo recorde de 10,0% em setembro e isso levará a mais uma resposta hawkish por parte do Banco Central Europeu, diz Ricardo Amaro, economista sénior da Oxford Economics. Com o BCE totalmente focado nos dados da inflação neste momento, a firma de research económico prevê mais uma subida de 75 pontos base na reunião de outubro do BCE. Os responsáveis ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.