DJ MARKET TALK: Inflação retira brilho a encomendas de bens duradouros dos EUA

(DJ Bolsa)-- O aumento de 1,9% das novas encomendas de bens duradouros dos EUA não foi tão positivo como parece, referem Tim Quinlan e Shannon Seery, do Wells Fargo, num relatório de análise. Excluindo defesa, as encomendas subiram uns modestos 0,4%. "Retirando as encomendas de defesa e ajustando à inflação, [os dados] sugerem que a atividade está a arrefecer", referem Quinlan e Seery. Os analistas notam que, no trimestre,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone