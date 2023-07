DJ MARKET TALK: Inflação suave da China pode levar a mais alívio

(DJ Bolsa)-- A leitura suave da inflação da China indica que a recuperação doméstica está a perder ímpeto, o que deve motivar os responsáveis políticos a avançarem com mais alívio, dizem Jing Liu e Erin Xin, economistas do HSBC, numa nota. O abrandamento da inflação subjacente, que caiu para 0,4%, aponta para uma perda de ímpeto da recuperação do consumo, dizem. Além disso, embora ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.