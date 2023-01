DJ MARKET TALK: Inflação subjacente ainda é dor de cabeça para o BCE

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os dados preliminares da inflação da Alemanha e Espanha de dezembro mostraram surpresas descendentes para o indicador principal da inflação, enquanto a inflação subjacente em ambos os países aumentou, o que continua a ser uma dor de cabeça para o Banco Central Europeu, escreve a equipa de economistas do Nomura. "Acreditamos que a queda da inflação trará algum alívio ao BCE e esperamos que ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.