DJ MARKET TALK: Inflação subjacente complica tarefa do BOE

(DJ Bolsa)-- Outra "surpresa" da inflação do Reino Unido praticamente garante uma subida de 25 pontos base do Banco de Inglaterra, ou BOE, na quinta-feira -- partindo do princípio que a fasquia para uma subida de 50 pontos base é muito elevada -- e outra em agosto, diz o economista do ING para mercados desenvolvidos James Smith. Embora o indicador principal de inflação se tenha mantido, o banco central está mais focado ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.